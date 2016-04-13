Кабмін визначив зарплати співробітникам держорганів, які не є держслужбовцями

Кабінет міністрів затвердив умови оплати праці працівників державних органів, які не є держслужбовцями.

Відповідну постанову Кабінету міністрів №268 від 6 квітня було опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з постановою, працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування, тобто не мають статусу держслужбовців, можуть мати оклад від 1 747 гривень (для експедиторів, архіваріусів, стенографістів і інших) до 3 620 гривень (для начальника управління або відділу).

Також працівники держорганів можуть розраховувати на надбавку в розмірі 50% від окладу за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи. Також передбачена доплата за виконання роботи тимчасово відсутнього колеги – у розмірі до 50% окладу відсутнього працівника.

"Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі", - йдеться в постанові.

Працівники держорганів можуть також отримувати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, а також допомога на оздоровлення, яка видається разом з відпускними. Розмір кожного з цих видів матдопомоги не має перевищувати один оклад співробітника.

Передбачена надбавка за стаж роботи в держоргану - від 10% окладу за стаж понад 3 роки до 40% окладу за стаж понад 25 років.

Ця постанова набуває чинності одночасно з законом про державну службу – 1 травня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на початку січня підписав прийнятий Верховною Радою закон про державну службу, який передбачений Угодою про асоціацію між Україною та Євросоюзом і вступить в силу 1 травня 2016 року. Одним з положень закону є розподіл працівників бюджетних організацій на держслужбовців, чия чисельність буде зменшена, і співробітників, які виконують функції з обслуговування.

Прийняття закону про реформу державної служби, проект якого був підготовлений Кабінетом міністрів України та погоджений з Європейським Союзом, дозволить уряду вести переговори з Єврокомісією про створення спеціального фонду для фінансування додаткових виплат українським чиновникам.

Кабінет міністрів України на засіданні 25 березня поточного року схвалив пакет нормативних актів, що складається з трьох законопроектів і трьох постанов, необхідних для вступу в силу нового закону про державну службу 1 травня.