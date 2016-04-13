У Росії констатують - економіка країни перебуває в стані нестійкої рівноваги

Падіння російської економіки в першому кварталі сягне 1,8 відсотка, але з урахуванням очікувань зростання в четвертому кварталі падіння за підсумками року буде близьким до нуля, повідомляє Reuters з посиланням на заяву голови Мінекономрозвитку РФ Олексія Улюкаєва на зустрічі з діловими колами в Гельсінкі.

"Російська економіка застигла в стані нестійкої рівноваги і чекає старту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Мінекономіки РФ очікує падіння російського ВВП у другому кварталі приблизно на 1,0 відсотка, невеликого зростання близько нульової позначки в третьому кварталі і зростання на 1,2-1,3 відсотка - у четвертому.

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Світовий банк минулого тижня погіршив прогнози щодо Росії та оцінює падіння економіки РФ поточного року на 1,9 відсотка при середньорічній нафті 37 доларів за барель. Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння на рівні 1,8 відсотка 2016 року.