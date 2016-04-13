В Росії оголошено в розшук скандально відомого бізнесмена Костянтина Григоришина

Слідство підозрює скандально відомого бізнесмена Костянтина Григоришина в несплаті 674 мільйонів рублів (10,16 мільйона доларів) податків у Росії, повідомляє РАПСИ.

"Впливовий журнал Forbes оцінює стан приватного інвестора Григоришина в 1,1 мільярда доларів (дані на 2015 рік) і називає його найбільшим річковим судновласником в Україні", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, Григоришин, хоча народився в Запоріжжі та більша частина його активів знаходиться в Україні, має громадянство Росії та Кіпру.

"Григоришин у 2009-2010 роках не сплатив податків з компанії "ПИК Созидание", фактичним власником якої він є, на суму понад 674 мільйонів рублів", - заявив слідчий в суді.

Мосміськсуд розглядає скаргу на арешт у рамках кримінальної справи квартири Григоришина в Молочному провулку - одній з найдорожчих вулиць Москви. Адвокати заявили, що квартира була задовго до порушення справи передана у власність сина підозрюваного. У зв'язку з цим розгляд питання про законність арешту перенесено до з'ясування її власника.

"Сам Григоришин в суді не був присутній. Звинувачення йому наразі не пред'явлено, як не вирішено й питання щодо можливої зміни запобіжного заходу. Де він наразі знаходиться, незрозуміло", - підкреслює видання.

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Зазначається, що бізнесмен притягується до кримінальної відповідальності не лише в Росії, але й Україні. Раніше керівник МВС України Арсен Аваков заявив про порушення проти нього кількох кримінальних справ.