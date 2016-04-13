Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,48 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2548,3477 (13 квітня – 2555,3147)

100 EUR – 2879,1232 (13 квітня – 2912,0366)

10 RUR – 3,8749 (13 квітня – 3,8515)

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Як повідомляв УНІАН, 13 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,48/25,53 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,7510/28,8050 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3870/0,3880 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,4835 гривні/долар, на цю годину укладено 485 угод на суму 334,53 мільйона доларів.