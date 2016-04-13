В НБУ констатували зростання онлайн-шахрайства минулого року

Національний банк України зафіксував значне зростання 2015 року кількості шахрайських операцій із платіжними картами без їх фізичної використання через Інтернет.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соцмережі Facebook з посиланням на виступ директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Сергія Шацького на банківській конференції.

"У мережі Інтернет зафіксовано понад 43 тисяч шахрайських операцій на суму майже 95 мільйонів гривень, за допомогою банкоматів кількість незаконних дій і сумнівних операцій склало 9,4 тисячі на суму 15,2 мільйона гривень, а в торговельній мережі зафіксовано 4,7 тисячі таких операцій на суму 13,9 мільйона гривень", - наводяться в повідомленні слова Шацького.

За інформацією НБУ, у 2015 році кількість банків, які повідомили регулятору про наявність незаконних дій або сумнівних операцій, зросла до 47 установ, що становить 48% від загальної кількості банків-членів карткових платіжних систем, а обсяг збитків склав 0,0147% від загального обсягу операцій з використанням платіжних карток, при цьому 2014 року показник становив всього 0,007%.

У повідомленні зазначається, що обсяги збитків банків від шахрайських дій з платіжними картками не роблять значного впливу на вітчизняний ринок платіжних карт, однак від таких дій в першу чергу страждають громадяни, а також це шкодить розвитку безготівкових операцій в Україні.

"Саме тому Національний банк України приділяє велику увагу підвищенню рівня фінансової грамотності населення та інформування про правила безпечних безготівкових розрахунків", - додав Шацький, зазначивши, що регулятор неодноразово застерігав громадян від розголошення будь-яким особам персональних даних та даних платіжних карт.

Також він запропонував учасникам платіжного ринку разом з Національним банком активно працювати з населенням і пояснювати переваги розрахунків платіжними картками.

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Як повідомляв УНІАН, сума операцій з використанням платіжних карток у 2015 році зросла на 213,8 мільярда гривень, або на 21% порівняно з 2014 роком і склала 1,233 трильйона гривень.