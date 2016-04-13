Вкладникам банку "Петрокоммерц-Україна" почнуть виплати з 14 квітня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочне виплати вкладникам банку "Петрокоммерц-Україна" з 14 квітня через державний "Ощадбанк".

Як повідомляється на сайті фонду, виплати проводитимуть за депозитами, термін дії яких закінчився до 12 квітня 2016 року включно, а також за поточними та картковими рахунками.

Фонд нагадує, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень, і обіцяє повідомити про строки та порядок виплат іншим вкладникам додатково на своєму сайті.

Читайте такожНБУ визнав банк "Петрокоммерц-Україна" неплатоспроможним

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 18 березня визнав неплатоспроможним банк "Петрокоммерц-Україна", у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на один місяць - до 17 квітня 2016 року включно - під керівництвом Олександра Гулея.