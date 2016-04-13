Нацбанк пом'якшив валютні обмеження для фізосіб

Національний банк України розширив спектр операцій щодо зарахування коштів в іноземній валюті на власні поточні рахунки фізичних осіб на території України.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №256, яке набирає чинності з 14 квітня, яким регулятор змінив порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України.

Згідно з оновленим порядком, на поточний рахунок фізособи можна зараховувати валютні кошти, отримані в безготівковій формі від родичів, кошти за рішенням суду або інших органів (посадових осіб), а також кошти за операціями з цінними паперами іноземних емітентів, які у встановленому порядку допущені до обігу в Україні, в тому числі дохід за цими цінними паперами.

Як зазначається в повідомленні НБУ, до цих змін на рахунки фізосіб зараховувалися валютні надходження тільки у вигляді процентів за залишками на рахунках, кошти з інших власних рахунків та внесена фізособою готівка, тоді як в інших випадках валюта, що надходила, продавалася на міжбанківському валютному ринку, а на рахунок зараховувався гривневий еквівалент.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році планує поступове скасування введених в 2014-2015 роках валютних обмежень у відповідності з темпами реалізації попередніх умов, передбачених у погодженої з Міжнародним валютним фондом "дорожній карті".

З 1 березня НБУ спростив проведення переказів за межі України для фізичних осіб-резидентів, чітко визначивши коло осіб, які належать до родичів, і пом'якшивши окремі вимоги до підтвердних документів, які громадяни повинні надати в банк.