Народний банк Китаю знову послабив курс юаня до долара

Народний банк Китаю в четвер різко послабив курс юаня до долара на 0,46%, йдеться на сайті регулятора.

Середній обмінний курс Народний банк Китаю встановив на позначці 6,4891 юаня за долар, що на 300 пунктів вище фіксингу середи, коли курс становив 6,4591. Тим самим Народний банк Китаю максимально послабив курс юаня з 7 січня, повідомляє Прайм.

На тлі девальвації юаня до американського долара експерти заговорили про те, що ЦБ Китаю навмисно знецінює національну валюту для стимулювання експорту. Прем'єр Лі Кецян, голова Народного банку Чжоу Сяочуань та інші офіційні особи неодноразово відкидали ці звинувачення і запевняли, що Китай виступає проти навмисного зниження курсу своєї валюти.

Голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом США Бараком Обамою у Вашингтоні також висловився проти навмисної девальвації національної валюти Китаю для стимулювання експорту.

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Народний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року, коли девальвація юаня сильно позначилася на світових фондових ринках і призвела до падіння основних фондових індексів Китаю на 5-6%. Після загострення напруженості на фондових і фінансових ринках китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня.