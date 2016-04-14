"Панамський скандал": Правоохоронці 27 годин обшукували офіс Mossack Fonseca

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника прокуратури, інформує РБК.

Обшуки тривали 27 годин. Влада отримала доступ до 100 віртуальних серверів і деяких фізичних серверів, на яких містяться документи компанії, заявив журналістам прокурор Хав'єр Карабальо. При цьому відомство не наказувало заморозити рахунки компанії.

Читайте також"Панамський скандал": ЄС створить новий "чорний список" глобальних "податкових гаваней"

«На даний момент у нас немає яких-небудь переконливих доказів, які дозволили б нам прийняти яке-небудь рішення», - сказав Карабальо.

У самій Mossack Fonseca, в свою чергу, заявили, що готові співпрацювати владою, як і завжди «протягом майже 40 років ведення бізнесу».

Арештів за підсумками обшуків в компанії не було.

Читайте такожМер Одеси Труханов задекларував понад 200 тисяч гривень доходу

Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американською некомерційною організацією Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 років. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів і дані про секретні офшорні компанії.

Архів містить 11,5 мільйонів файлів, в яких згадується безліч нинішніх і колишніх світових лідерів, високопоставлених чиновників і відомих людей, в тому числі більше десятка діючих світових лідерів.