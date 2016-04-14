Forbes назвав найбагатших бізнесменів Росії

Журнал Forbes опублікував список найбагатших російських бізнесменів, в який увійшли 200 осіб. Співвласник «Новатек» і «Сибура» Леонід Міхельсон вперше в історії очолив рейтинг. Статок Міхельсона за рік збільшилася на $2,7 і досяг $14,4 млрд.

Друге місце в рейтингу знову зайняв Михайло Фрідман, який контролює разом із діловими партнерами Германом Ханом і Олексієм Кузьмичовим найбільшу в Росії фінансову і промислову інвестиційну групу — «Альфа-груп». Статок Фрідмана за рік зменшився на $1,3 млрд і становив $13,3 млрд.

На третій сходинці, як і минулого року, опинився власник металургійного холдингу «Металоінвест», мобільного оператора «Мегафон» і видавничого дому «Коммерсант» Алішер Усманов. Статок бізнесмена за рік скоротився на $1,9 млрд і становив $12,5 млрд.

Торішній лідер російського списку Forbes Володимир Потанін в 2016 році посів лише четверте місце. Статок президента холдингу «Інтеррос» скоротився за рік на $3,3 млрд — до $12,1 млрд.

У першу десятку найбагатших бізнесменів Росії увійшов також співзасновник Gunvor Group Геннадій Тимченко, статок якого за рік збільшився на $0,7 млрд — до $11,4 млрд. Основний власник металургійного гіганта «Северсталь» Олексій Мордашов посів шосте місце. Його статок за рік зменшився на $2,1 млрд — до $10,9 млрд. У десятці найбагатших росіян опинився власник «Ренови» Віктор Вексельберг (статок $10,5 млрд, що на $3,7 млрд менше, ніж роком раніше).

Восьме місце посів власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін. Його статки зменшилися на $2,3 млрд — до $9,3 млрд. Голова «Лукойлу» Вагіт Алекперов (статок впав на $3,3 млрд — до $8,9 млрд) і співвласник «Альфа-Груп» Герман Хан, статок якого зріс на $0,8 млрд — до $8,7 млрд, зайняли дев'яте і десяте місце відповідно.

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Помітним новачком рейтингу російських мільярдерів став член ради директорів «Сибура» 34-річний Кирило Шамалов. Бізнесмен є молодшим сином давнього знайомого президента Росії Володимира Путіна, співвласника банку «Росія» Миколи Шамалова. Він також став наймолодшим мільярдером в рейтингу. У грудні 2015 року Reuters розповів про весілля Кирила Шамалова і Катерини Тихонової, яку агентство та інші ЗМІ називають дочкою президента Путіна.

За час, що минув з публікації попереднього списку, кількість доларових мільярдерів у Росії знизилося з 88 до 77. Збільшити свій статок, незважаючи на кризу, зуміли 19 з них. За рік сукупні статки 200 найбагатших підприємців Росії зменшилася з $408 млрд до $360 млрд. Це найгірший результат з 2011 року, коли Forbes збільшив кількість учасників рейтингу з 100 до 200.

Раніше Forbes назвав найбагатших людей України. До цього був опублікований список найбагатших людей планети.