Рубль та російські індекси впали слідом за цінами на нафту

На торгах у четвер, 14 квітня, російський рубль втрачає позиції слідом за цінами на нафту.

За даними Московської біржі, курс долара виріс на 21 коп. і склав 66,56 руб.

Курс євро піднявся на 0,066 руб. - до 74,82 руб.

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Індекс ММВБ впав на 0,03% і склав 1932,21 пункту.

Індекс РТС знизився на 0,92%, до 913,99 пункту.

Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту знизилися в четвер після попереджень ОПЕК про уповільнення попиту і натяків Росії, що за підсумками зустрічі експортерів в Досі буде укладено угоду без жорстких рамок.

Так, ф'ючерси на нафту Brent опустилися на 1,36% - до $43,58. Ф'ючерси на WTI подешевшали на 1,44% - до $41,17.

Малоймовірно, що виробники нафти в Досі домовляться про заходи, які допоможуть скоротити надлишок пропозиції на ринку, що становить зараз приблизно 2 мільйони барелів на добу.