Порошенко заявив про безальтернативність співпраці нового уряду з МВФ

Президент України Петро Порошенко вважає безальтернативним співробітництво нового уряду з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. Про це він сказав у ході виступу в парламенті.

Він наголосив, що ключовими завданнями нового уряду мають також стати курс на євроінтеграцію, проведення прозорої приватизації, запровадження ефективного управління державними компаніями, розширення сфери застосування електронних закупівель.

«Новий уряд, як і попередній, має неухильно проводити курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію, реформи і глибоку внутрішню європеїзацію України. Жодна кома не повинна змінюватися в документах, які визначають засади зовнішньої і внутрішньої політики, - сказав глава держави. - Угода про політичну асоціацію та всеохоплюючої і поглибленої зони вільної торгівлі (з ЄС - УНІАН) для кожного міністра - такий же настільний документ, як і Конституція, коаліційна угода, програма дій уряду».

Президент наголосив на необхідності забезпечення фінансової підтримки українських реформ.

«Наголошую на імперативній і безальтернативній необхідності продовжити співробітництво з МВФ та іншими міжнародними кредитними організаціями, які забезпечують дієву фінансову підтримку українських реформ», - зазначив Порошенко.

Він звернув увагу, що завданням уряду буде зростання економіки і добробуту людей. «Від стратегії виживання, цілком виправданої в 2014-15 роках, слід переходити до стратегії прискореного розвитку. Від затягування поясів - до їх послаблення: при першій можливості збільшення ВВП має конвертуватися в захист найбільш вразливих соціальних верств населення, тих, хто з огляду на об'єктивні обставини сам не в змозі про себе подбати, - сказав Порошенко. - Це завдання виявиться нам по силах тільки за умови, що уряд доб'ється суттєвого поліпшення інвестиційного клімату. Щоб інвестори відчували себе не як у холодній тундрі, а як в комфортних і вічнозелених субтропіках».

При цьому ключовим елементом поліпшення інвестиційного клімату президент назвав боротьбу з корупцією. Кабмін, за словами Порошенка, повинен приймати такі рішення, які знищать всяке підґрунтя для корупції.

«Йдеться про прозору і висококонкурентну приватизацію, прозоре управління державними підприємствами, про розширення обсягу електронних закупівель, дієву мотивацію праці державних службовців», - сказав президент.

Він нагадав, що Україні вже обіцяли дерегуляційну гільйотину. «Але вона досі не обрушилася на голови бюрократів. Якби під час Великої французької революції гільйотину заряджали так само довго, королева Марія Антуанетта досі була б жива. Питання дерегуляції залишається одним з перших», - наголосив Порошенко.

За його словами, через два роки після Революції Гідності бізнес не відчув позитивних зрушень на митниці, у податковій. «Так, податкових інспекторів не люблять в жодній країні світу, така вже в них робота. Але, втім, простір для позитивних змін у відносинах платників податків і тих, хто збирає податки, безмежний, і це одне з пріоритетних завдань уряду», - резюмував глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, президент Порошенко вніс у Верховну Раду подання про призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром України. Парламент підтримав пропозицію глави держави і одночасно відправив у відставку Кабмін Арсенія Яценюка, визнавши його заслуги перед країною в частині формування армії, стабілізації валютно-фінансової сфери, реформи поліції.