НАБУ не знайшло зловживань Гонтаревої під час виведення коштів із "Дельта Банку"

Національне антикорупційне бюро України пояснює закриття справи стосовно голови Національного банку України Валерії Гонтаревої відсутністю фактів зловживання службовим становищем, при цьому підтверджуючи факти отримання її родичами в «Дельта Банку» готівки на загальну суму понад 400 тис. грн за кілька днів у лютому 2015 року, тоді як інші вкладники банку не могли отримати свої вклади з грудня 2014 року.

Як йдеться у рішенні НАБУ, оприлюдненому на його сторінці в соцмережі Facebook, в ході досудового розслідування встановлено, що після закінчення терміну депозитного вкладу на загальну суму 800 тис. грн 9 лютого 2015 року син глави НБУ Антон Гонтарев уклав новий депозитний договір на суму 200 тис. грн, які згодом отримав через Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Що стосується решти 600 тис. грн, то половину з них Гонтарев отримав готівкою через касу банку двома сумами - 149,9 тис. грн і 149,1 тис. грн - 11 і 12 лютого або в період, коли інші вкладники банку вже відчували труднощі з поверненням вкладів, простоюючи в чергах і отримуючи готівку по 100-200 грн на день. Цей факт співробітники «Дельта Банку» пояснили тим, що Антон Гонтарев та члени його сім'ї обслуговувалися напрямком банку для заможних клієнтів «Дельта Прем'єр».

Ще половину суми – 300 тис. грн - Гонтарев перерахував на рахунок своєї дружини Валерії Гонтаревої, яка отримала 149,9 тис. грн готівкою через касу банку, а згодом отримала відшкодування через Фонд гарантування в сумі 169,9 тис. грн. Таким чином, син глави НБУ і його дружина отримали готівкою та через Фонд гарантування вкладів всі кошти в сумі 800 тис. грн у повному обсязі.

«Встановлено, що в період з 16 січня до 2 березня 2015 року таким же чином, шляхом перерахування коштів на рахунки інших осіб та зняття коштів частинами, з рахунків «Дельта Банк» зняли кошти приблизно 13 тис. клієнтів банку на загальну суму близько 2 млрд грн. Отже, операції сина голови НБУ не мали виняткового характеру, тому не можуть розглядатися як надання переваги близьким особам шляхом зловживання службовим становищем», - йдеться в рішенні НАБУ.

Також у матеріалах бюро повідомляється, що голова НБУ в березні 2015 року в інтерв'ю Hubs заявляла, що її син має депозит у «Дельта Банку» в сумі 800 тис. грн і отримає через Фонд гарантування тільки 200 тис. грн, а інші кошти пропадуть, що згодом Гонтарева пояснила детективам НАБУ тим, що вона «точно не була обізнана, коли закінчився термін цього вкладу і чи знімав він з нього грошові кошти».

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Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро 12 квітня 2016 року закрило справу, зареєстровану 16 грудня 2015 року за фактом зловживання керівництвом Національного банку України службовим становищем у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального злочину.

Наприкінці минулого року у ряді ЗМІ з'явилася інформація про початок розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо голови НБУ Валерії Гонтаревої через оформлений на її сина депозит у «Дельта Банку».

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду за всю історію банківської системи України – «Дельта Банку», 8 жовтня 2015 року. З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація.

У червні 2015 року Фонд гарантування «заморозив» виплати щодо 18 тисяч вкладників «Дельта Банку» на загальну суму близько 3 млрд грн для перевірки цих вкладів на предмет незаконного «дроблення», проте через 2 місяці зняв обмеження на виплати стосовно більш як 75% цих вкладників.