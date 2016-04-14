Інвестиції Китаю в економіку США можуть досягти рекордних $30 мільярдів

Китайські інвестиції в економіку США можуть досягти рекордних $30 млрд в 2016 році, пише The Wall Street Journal.

За даними дослідницької компанії Rhodium Group і Національного комітету США з розвитку китайсько-американських відносин, якщо в 2014 році інвестиції Китаю в США становили $11,9 млрд, 2015-му — $15 млрд, то в 2016 році вони можуть збільшитися вдвічі.

Як зазначає видання, минулого року закордонні китайські інвестиції становили $120 млрд, з них лише восьма частина припала на США. Проте Китай прагне зробити наголос на сферу технологій, надання послуг і підвищення споживчих витрат, тому обсяг інвестицій у США зростає швидкими темпами.

«Вони багато роблять для оновлення своїх технологій, створення нових економічних брендів. Ми вже бачимо великий зсув в китайських інвестиціях, які переміщуються з країн і ринків, що розвиваються, у країни з високим рівнем доходів, включаючи США, Європу та Австралію», — заявив економіст Rhodium Group Тіло Ханеманна.

WSJ пише, що останнім часом влада США вимагає від чиновників ретельно досліджувати китайські інвестиційні проекти, особливо пов'язані з фінансовою інфраструктурою і технологіями, передає Gazeta.ru.

«Звичайно, це може чинити психологічний тиск на китайців. У них може скластися враження, що в передвиборний рік не варто укладати угоди», — прокоментував Ханеманн.

Читайте такожНародний банк Китаю знову послабив курс юаня до долара

Найбільшу вигоду США отримують від угод з КНР у сфері туризму, фінансових послуг, а також нафтохімічної промисловості, відзначає WSJ.

Раніше повідомлялося, що китайські інвестиції в країни ЄС досягли рекордних $23 млрд.