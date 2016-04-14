Гривня на міжбанку торгується по 25,70 за долар

У четвер, 14 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 25,60/25,70 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилисвя на рівні 28,8510/28,9560 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3860/0,3880 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,6446 грн/дол., на цю годину укладено 44 угоди на суму 14,07 млн дол.