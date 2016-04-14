Гройсман обіцяє економічне зростання: Завдання у нас складні, але разом ми впораємося

Новий уряд України, кадровий склад якого затверджений парламентом сьогодні, 14 квітня, має забезпечити відновлення економічного зростання і стати урядом народної довіри до влади. Про це, виступаючи у Верховній Раді, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Завдання у нас складні. Але разом ми впораємося. Нам треба зупинити кризу, забезпечити незмінність курсу на євроінтеграцію, забезпечити відновлення економічного зростання і курс на реформи. Я зроблю все, щоб цей уряд був орієнтований на результат, а його діяльність оцінювалася б реальними досягненнями. Це має бути уряд, який поверне довіру суспільства до влади», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Рада затвердила представлений Гройсманом новий кадровий склад уряду і звільнила старий Кабінет міністрів.