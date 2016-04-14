Гонтарева полетіла до Вашингтона на щорічні збори МВФ і Світового банку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева на чолі української делегації відбула до Вашингтона для участі у щорічних весняних зборах керуючих Міжнародного валютного фонду та Світового банку, повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, під час візиту голова НБУ зустрінеться із заступником міністра фінансів США з міжнародних питань Натаном Шиітсом, головою банку Англії Марком Карні, головою Ріксбанку (Швеція) Стефаном Інгвесом, головою Центрального банку Австрії Евальдом Новотни, головою Центрального банку Грузії Кобою Гвенетадзе, Головою комісії з питань фінансових ринків та капіталу Латвії Петерісом Путнінсом, представниками Європейского центру з економічних та фінансових питань та представниками Citi Bank.

Українська делегація також зустрінеться з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард і виконавчим директором МВФ від нашої групи країн Мено Снелом.

Крім зустрічей у програмі голови НБУ виступ на конференції для інвесторів Small Talks Symposium, яку організовує Bank of America Merrill Lynch.

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Довідка УНІАН. Щорічно тисячі чиновників, глав центральних банків, журналістів, представників громадських організацій, учасників академічних кіл і приватного сектора по всьому світу збираються у Вашингтоні для так званих Spring Meeting, які організовують Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. В цьому році весняні зустрічі проходять у Вашингтоні 12-17 квітня.

У програмі заходу семінари, конференції та брифінги, на яких будуть обговорюватися проблеми глобальної економіки, міжнародного розвитку і фінансових ринків.