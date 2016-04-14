У банку "Петрокоммерц-Україна" продовжили тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив тимчасову адміністрацію в банку "Петрокоммерц-Україна" на 4 дня до 22 квітня, повідомляється на сайті Фонду.

Згідно з повідомленням, Фонд також на цей термін продовжив повноваження тимчасового адміністратора Олександра Гулея.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 18 березня визнав неплатоспроможним банк "Петрокоммерц-Україна", у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію строком на один місяць - до 17 квітня 2016 року включно - під керівництвом Олександра Гулея.