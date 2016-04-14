Новий прем'єр про свою роботу: потрібно невідкладно повернутися до податкової реформи

Новопризначений прем'єр-міністр України обіцяє невідкладно розпочати податкову реформу, після завершення якої запровадити мораторій на зміни Податкового кодексу строком на 3-5 років.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді в четвер.

“Ми невідкладно повинні повернутися до податкової реформи. Спільно з Верховною Радою України я пропоную негайно створити робочу групу із залученням міжнародних експертів і повернутися до напрацьованих варіантів Податкового кодексу. Ми повинні взяти все краще, що є в кожному з них", - сказав він.

Також прем'єр-міністр зазначив, що після ухвалення консолідованого варіанта податкової реформи необхідно запровадити мораторій на будь-які зміни.

“У результаті ми повинні вийти на консолідований варіант, ухвалення якого забезпечить швидке відновлення економічного зростання. І накласти мораторій на будь-які зміни до податкового законодавства впродовж 3-5 років. Ми повинні забезпечити прогнозованість нашої держави", - підкреслив Гройсман.

За словами глави уряду, реформування також потребують митні органи, які повинні стати максимально відкритими для бізнесу й максимально закритими для контрабанди.

Читайте такожГройсман обіцяє економічне зростання: Завдання у нас складні, але разом ми впораємося

Як повідомляв УНІАН, голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров наполягає на ухваленні змін до Податкового кодексу не пізніше літа 2016 року.

За його словами, зміни до Податкового кодексу, які ухвалені в грудні 2015 року й знизили ставки деяких основних податків, не є повноцінною податковою реформою.