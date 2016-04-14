В НБУ кажуть, що не рекомендували клієнтам банку "Хрещатик" переходити до інших банків

Національний банк України спростовує заяву народного депутата про те, що регулятор рекомендував клієнтам банку "Хрещатик" переводити рахунки в банки, наближені до керівництва НБУ.

"Національний банк спростовує інформацію, поширену в ЗМІ народним депутатом Михайлом Головком. Повідомляємо, що Національний банк не давав ніяких рекомендацій клієнтам банку "Хрещатик" по переходу на обслуговування в інші банки. Також члени правління Національного банку України не мають відношення ні до одного банку, адже це може призвести до конфлікту інтересів", - йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

Регулятор підкреслив, що у зв'язку з поширенням недостовірної інформації про зловживання керівництвом регулятора Центральний банк прийняв рішення про подання судового позову до народного депутата Головко про захист ділової репутації. Серед вимог Національного банку України - спростування неправдивої інформації і компенсація завданої моральної шкоди.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України звернувся до Дрогобицького районного суду Львівської області з позовом проти депутата Верховної Ради України від "Об'єднання "Самопоміч" Павла Костенка про захист ділової репутації, вимагаючи спростування неправдивої інформації та компенсації завданої моральної шкоди. Депутат поширював недостовірну інформацію про зловживання керівництвом регулятора при проведенні операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, в той час як НБУ ніколи не здійснював жодні операції із зазначеними депутатом ОВДП з міжнародним ідентифікаційним кодом ISIN UA4000152441.

5 квітня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку про визнання неплатоспроможним банку "Хрещатик" ввів у банк тимчасову адміністрацію. Фонд оцінює обсяг виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку в 2,8 мільярда гривень і обіцяє почати ці виплати не пізніше, ніж на 20 робочий день після введення тимчасової адміністрації.

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Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року та входить у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку на його сайті, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.