"Ощадбанк" відсудив у групи "Креатив" понад півмільярда гривень

Державний "Ощадбанк" виграв суд щодо стягнення з компанії "Креатив" кредитної заборгованості розміром 16,7 мільйона доларів США, 1,2 мільйона євро і 72,6 мільйона гривень, що в сумі становить понад 0,5 мільярда гривень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку з посиланням на рішення Господарського суду Кіровоградської області від 13 квітня.

Банк зазначає, що це був другий позов проти компанії "Креатив", а раніше, в березні 2016 року, Господарський суд Кіровоградської області задовольнив перший позов банку в повному обсязі щодо стягнення з компанії заборгованості розміром 22,07 мільйона доларів США і 128,31 мільйона гривень. В сумі за обома позовами банк отримає понад 1 мільярда гривень.

Також повідомляється, що на розгляді в судах знаходиться ще 10 позовів "Ощадбанку" до юридичним і фізичним особам про стягнення боргів "Креативу". В тому числі по одному з позовів арештовано майно одного з колишніх топ-менеджерів компанії Максима Березкіна, який є поручителем за боргами компанії на суму більше 25 мільйонів доларів США.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2014 році "Ощадбанк" отримав 8,5 мільярда гривень збитку. Дані фінансової звітності банку за підсумками 2015 року поки не оприлюднені.

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"Креатив" є одним з лідерів українського ринку жирів і маргаринів із часткою понад 30%. Група володіє трьома заводами з переробки насіння соняшнику із загальним річним обсягом близько 1,1 мільйона тонн. Також "Креатив" володіє чотирма заводами з виробництва модифікованих жирів і маргаринів із загальним річним обсягом виробництва понад 200 тисяч тонн готової продукції. Засновником групи є Станіслав Березкін, головою наглядової ради був його син Максим Березкін, а фінансовим директором – дочка Вікторія Березкіна.