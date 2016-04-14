Гройсман згадав про "дерегуляційну гільйотину" від Абромавичуса: ніж як туди потрапив, так і застряг

Новопризначений прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє активізувати дерегуляцію, а також продовжити реформу державних закупівель із збереженням команди Prozorro.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді в четвер.

«Ще одне важливе завдання - це дерегуляція. Це та сфера, де значного прогресу було досягнуто, але цього замало. За так званою «дерегуляційною гільйотиною» - ніж як туди потрапив, так і застряг. Але його на існуючу бюрократію ми зрештою опустимо», - сказав він.

Також Гройсман зазначив, що пріоритетом нового уряду є реформа державних закупівель і підвищення України в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України під керівництвом екс-міністра Айвараса Абромавичуса планувало в 2016 році приступити до реалізації «регуляторної гільйотини», яка передбачає кардинальний перегляд всіх регуляторних актів.

Верховна Рада України 25 грудня 2015 року ухвалила в цілому законопроект, що встановлює обов'язкове проведення всіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній і з 1 серпня 2016 року – для всіх держкомпаній і держорганів.