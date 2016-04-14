Новий міністр енергетики Насалик задекларував 81 тисячу гривень доходів і шість авто

Новообраний парламентом міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, який перебуває в президентській фракції і входить в комітет Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу, за 2015 рік заробив 81,122 тис. грн, а члени його сім'ї - 1,547 млн грн.

Згідно з його декларацією, розміщеною на сайті Верховної Ради, новообраний міністр володіє автопарком із шести транспортних засобів: Bentley 2004 року випуску, Mersedes 2007 року, Peugeot 407 2006 року, ВАЗ-2107 1998 року і ВАЗ-2106 1997 року.

У розпорядженні членів сім'ї міністра є автомобіль Мазда 6 2014 року випуску, Toyota Corolla 2012 року, Toyota Аventis 2012 року і Toyota Land Cruiser Prado 2007 року.

Крім того, міністр володіє двома земельними ділянками площею 1 400 кв. м і 2 500 кв. м, а також будинком площею 725 кв. м і квартирою 300 кв. м. Членам його сім'ї належить земельна ділянка площею 128 001 кв. м.

Також, згідно з декларацією Насалика, у нього відсутні будь-які кошти на рахунках у банках, а у членів його сім'ї – 2 000 євро.

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Довідка УНІАН. Ігор Насалик народився 25 листопада 1962 року в місті Олександрія Кіровоградської області. У 1989 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «інженер оптоелектронних систем».

У 90-х роках працював у комерційних структурах. Був мером міста Калуш Івано-Франківської області.

Наприкінці жовтня 2014 року обраний народним депутатом 8-го скликання, є заступником голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.