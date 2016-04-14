Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні зріс майже в 3 рази

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-лютий 2016 року склав 731 мільйон доларів, що в 2,9 рази більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду попереднього року на рівні 254,9 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України в січні-лютому 2016 року до січня-лютого 2015 року знизився на 21,3% - до 4,722 мільярда доларів, імпорт - на 12,8%, до 5,453 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,87 (у січні-лютому 2015 року – 0,96). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами з 194 країн світу.

Серед країн-партнерів найбільше товарів експортувалося до Російської Федерації - 7,9%, Китаю – 6,9%, Польщі - 6,2%, Туреччини - 5,9%, Італії - 5,8%, Єгипту - 5%, Німеччини – 4,9%, Індію - 4,8%, Іспанії – 4,7%, Нідерланди - 4,2%, Угорщину - 3,5%.

Обсяг експорту товарів у країни ЄС порівняно з аналогічним періодом попереднього року знизився на 2,1% - до 2,098 мільярда доларів і склав 44,4% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період знизився на 1,9% - до 2,454 мільярда доларів і склав 45% у загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 38,2% - до 373,4 мільйона доларів, імпорту - на 54,4%, до 589,4 мільйона доларів.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Читайте такожСвітовий банк оцінив падіння економіки України в 10%, прогноз на 2016 рік – 1% зростання

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня 2016 року склав 295 мільйонів доларів, що в 7,6 рази вище дефіциту за підсумками січня 2015 року на рівні 38,8 мільйона доларів.

За підсумками 2015 року в Україні зафіксований профіцит зовнішньої торгівлі товарами 632,5 мільйона доларів проти дефіциту в 527 мільйонів гривень за підсумками 2014 року.