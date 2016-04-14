Гройсмана закликали підвищити зарплати прикордонникам та вчителям

Ірина Фриз звернулася до нового Уряду з проханням підвищити заробітні плати прикордонникам і вчителям, повідомляє сайт БПП.

Наголошується, що народний депутат України з фракції "БПП" Ірина Фриз в залі парламенту звернулася до новообраного Кабінету Міністрів України з проханням забезпечити підвищення заробітних плат для прикордонників і вчителів.

"У мене прохання від фракції "Блок Петра Порошенко" до вас. При перегляді бюджету, щоб Ви, за рахунок профіциту, підняли заробітні плати прикордонникам до рівня військовослужбовців Збройних сил України та Національної Гвардії, а також вчителям до рівня хоча б патрульного поліцейського", - заявила Ірина Фриз.

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