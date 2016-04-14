Збиток підприємств України протягом минулого року знизився майже вдвічі
Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя.
Великі та середні підприємства України, без обліку бюджетних установ, за попередніми даними, протягом 2015 року отримали 230,612 мільярда гривень збитку до оподаткування, що в 1,7 рази менше уточнених даних по збитку до оподаткування протягом попереднього року на рівні 389,114 мільярда гривень.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, за 2015 рік порівняно з попереднім роком фінансовий результат прибуткових підприємств збільшився на 51,3% - до 279,050 мільярда гривень, а результат збиткових підприємств знизився на 11,1% - до 509,662 мільярда гривень.
Також повідомляється, що кількість збиткових підприємств по відношенню до загальної їх кількості за підсумками року знизилася на 5,8 в. п. – до 31,9%. Найбільша питома вага збиткових підприємств зафіксовано у галузях водопостачання, каналізації та переробки відходів (61%), постачання електроенергії, газу і пари (60,4%), добувної промисловості і розроблення кар'єрів (53%).
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
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Як повідомляв УНІАН, великі і середні підприємства України, без обліку бюджетних установ, за січень-вересень 2015 року отримали 183,894 мільярда гривень збитку до оподаткування.
Збиток підприємств протягом 2014 року склав 408,169 мільярда гривень проти 38,289 мільярда гривень прибутку роком раніше.