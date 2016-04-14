Україна отримала майже $2 мільярди допомоги від Японії – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні на церемонії відкриття японського заводу "Фуджікура" у Яворівському районі Львівської області.

Читайте такожУкраїна повернула Японії частину невикористаних "кіотських" грошей – ЗМІ

"Незважаючи на те, що Японія знаходиться від нас за тисячі і тисячі кілометрів, це є один із найбільших, найнадійніших та найстратегічніших партнерів", - зазначив глава держави.

"Україна є державою, яка отримує найбільшу в світі японську допомогу, що загалом становить майже 1 млрд 900 млн доларів", - сказав Порошенко.

"Це не лише будівництво мостів, це не лише будівництво Бортницької станції аерації. Ми домовилися про те, що найближчим часом ми будемо використовувати японський досвід із забезпечення менеджменту портової інфраструктури для збільшення використання транзитного потенціалу України", - зауважив президент.