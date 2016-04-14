Американська торгова палата закликає Гройсмана продовжити реформи Яценюка

Американська торгова палата (АТП) закликає новий склад Кабінету міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом продовжити реформи, розпочаті попереднім урядом Арсенія Яценюка.

Відповідну заяву опубліковано на сайті АТП.

"Американська торгівельна палата в Україні вбачає в сьогоднішньому призначення нового прем'єр-міністра і Кабінету міністрів як виклик, так і можливість для перезавантаження процесу реформування в Україні та досягнення якісно нового рівня трансформацій. Україна зараз переживає непрості часи, тому дуже важливо продовжити комплексні реформи, започатковані попереднім урядом", - йдеться в заяві.

Зокрема, АТП закликає уряд продовжити виконання програми з Міжнародним валютним фондом, забезпечити проведення судової реформи, провести приватизацію держкомпаній та усунути надмірну бюрократію.

Керівник Американської торговельної палати Енді Гундер в заяві висловив подяку попередньому уряду.

"Від імені членів Американської торгової палати в Україні я хотів би висловити щиру подяку Арсенію Яценюку особисто та всій його команді, насамперед, міністрам Наталії Яресько, Айварасу Абромавичусу, Андрію Пивоварскому і Олексію Павленко за відкритість до діалогу, професіоналізм, відданість справі та підтримку інвесторів, які працюють в Україні", - сказав він.

Читайте такожРада звільнила Яценюка та призначила Гройсмана прем'єр-міністром

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 14 квітня прийняла рішення звільнити з посади прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і призначити на цю посаду Володимира Гройсмана, який заявив про складання повноважень голови Верховної Ради.

Пізніше парламент затвердив представлений прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом кадровий склад уряду.

Новий прем'єр має намір протягом місяця представити покроковий план роботи уряду, а до кінця року - середньостроковий план розвитку країни.