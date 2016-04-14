Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,64 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2564,7640 (14 квітня – 2548,3477)

100 EUR – 2885,8725 (14 квітня – 2879,1232)

10 RUR – 3,8571 (14 квітня – 3,8749)

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,60/25,70 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,8710/28,9840 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3860/0,3870 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6476 гривні/долар, до цього годині укладено 536 угод на суму 292,66 мільйона доларів.