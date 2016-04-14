Новий голова Мінагропроду задекларував 81 тисячу гривень доходів

Новопризначений міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий, який очолював до призначення Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, задекларував 2015 року 80,7 тисячі гривень сукупного доходу, повідомляється в його декларації, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Згідно з декларацією, заробітна плата нового міністра склала в 2015 році 76,9 тисячі гривень, ще 3,8 тисячі гривень Кутовий отримав в якості дивідендів та відсотків.

У власності голови Мінагропроду немає жодної нерухомості, земельних ділянок або транспортних засобів. У власності членів його сім'ї (дочка та син) є квартира площею 103 квадратних метра. На рахунку Кутового у банку числиться 311,9 тисячі гривень. Минулого року він також придбав цінні папери на 13,3 мільйона гривень.

У 2014 році весь дохід Кутового склала зарплата - 169,9 тисячі гривень. Склад сім'ї новопризначеного міністра був іншим - дочка і дружина. Члени сім'ї Кутового у 2014 році отримали 37,1 тисячі гривень доходу, який також складався тільки із зарплати.

У 2014 році на членів сім'ї Кутового були записані земельна ділянка 18,9 тисячі квадратних метрів, три квартири площею 103 квадратних метра, 73 квадратних метра і 72 квадратних метра, автомобіль Porshe Cayenne 2011 року, внесок у банку на 13,2 тисячі гривень, і внесок в статутний капітал підприємства на 30 тисяч гривень. Кутовий не мав ніякої нерухомості, земельних ділянок, транспортних засобів, вкладів у банку або цінних паперів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, Верховна Рада України прийняла постанову №4424 про формування нового складу Кабінету міністрів.

Прем'єр-міністром був обраний колишній спікер парламенту Володимир Гройсман, а Кутовий - міністром аграрної політики і продовольства.

Кутовий 2012 року пройшов у Верховну Раду від партії "Удар". У 2014 році став заступником керівника фракції "Блок Петра Порошенка". До входження в Кабінет міністрів очолював Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

У 2004-2009 роках Кутовий був фінансовим директором інвестиційної компанії "XXI століття", у 2010-2011 роках очолював великого дистриб'ютора насіння, добрив і сільгосптехніки "Райз", 2011 року став керуючим директором представництва компанії "А1 Глобал Холдінгс Лімітед" (ліквідована в 2015 році).