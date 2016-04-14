Lloyds: вихід Великобританії з ЄС спричинить економічну нестабільність

Про це повідомила британська банківська група Lloyds, передає Бі-бі-сі. При цьому довгостроковий вплив виходу Великобританії оцінити складно, оскільки поки незрозуміло, яку позицію обере країна, опинившись за межами ЄС, відзначають в Lloyds.

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У повідомленні банку зазначається, що майбутні взаємини Лондона з Євросоюзом дуже важливі для британського електорату, і для багатьох мова йде не тільки про економіку.

Загальнонаціональний референдум про членство Британії в ЄС намічений на 23 червня. Британський прем'єр-міністр Девід Кемерон заявляв, що має намір вести напередодні референдуму активну кампанію за подальше перебування в ЄС.

В середині березня командувач сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес заявив, що можливий вихід Великобританії з Євросоюзу послабить НАТО на тлі перманентних загроз з боку Росії.

Lloyds є найбільшим роздрібним банком Великобританії.