Економіка Китаю в першому кварталі зросла на 6,7%

Темпи зростання ВВП Китаю в першому кварталі 2016 року склали 6,7%, повідомляє Прайм з посиланням на доповідь Національного статистичного бюро КНР.

"Згідно з попередніми даними, валовий внутрішній продукт Китаю в першому кварталі 2016 року склав 15,85 трильйона юанів (близько 2,44 трильйона доларів), що на 6,7% більше, ніж минулого року", - йдеться в доповіді.

Зазначається, що зростання доданої вартості у первинному секторі економіки склало 880 мільярдів юанів (135 мільярдів доларів), приріст порівняно з аналогічним періодом минулого року 2,9%. Зростання доданої вартості у промисловості становило 5,95 трильйона юанів (915 мільярдів доларів), зростання 5,8%. Зростання доданої вартості в сфері послуг склало 9,02 трильйона доларів (1,38 трильйонів доларів), зростання 7,6%.

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За підсумками 2015 року темпи зростання ВВП Китаю сповільнилися до 6,9%, що стало найгіршим показником за останні 25 років. На 2016 рік уряд Китаю встановив планку зростання в інтервалі від 6,5% до 7%. В абсолютному вираженні ВВП Китаю минулого року склав 67,67 трильйона юанів (близько 10,3 трильйона доларів).