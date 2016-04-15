У Німеччині вперше випустили монети номіналом 5 євро

У Німеччині з'явилася нова колекційна монета номіналом 5 євро, повідомляє Deutsche Welle.

За даними міністерства фінансів ФРН, з четверга, 14 квітня, її можна отримати у філіях Німецького федерального банку (Бундесбанку) та в інших кредитних інститутах країни.

Тема монети - "Блакитна планета Земля". Відмовлятися від купюри аналогічної вартості в ФРН не збираються. У Мінфіні повідомили, що така банкнота є визнаним платіжним засобом на території всього ЄС, тоді як монета номіналом п'ять євро може бути використана для платежу тільки всередині Німеччини.

Колекційну монету вироблено за допомогою інноваційної технології: в неї вбудовано блакитне полімерне кільце, яке пропускає світло та відокремлює внутрішній металевий круг від зовнішнього. Не виключено, що у майбутньому цю технологію почнуть застосовувати у виробництві інших монет, що дозволить ефективніше боротися з фальшивомонетниками.

"Ми очікуємо, що, завдяки високотехнологічному виробництву, незвичайному зовнішньому вигляду та порівняно малій номінальній вартості, зросте інтерес до цієї монеті, і до нумізматики в інших груп населення, особливо у молоді", - заявили в міністерстві фінансів Німеччини.

Читайте такожЗавтра в Латвії з'явиться монета з п'ятьма котами в ліжку (фото, відео)

Всього планується випустити 2,25 мільйона монет номіналом п'ять євро. 250 тисяч з них, виготовлені особливо майстерною карбованою технікою "дзеркального блиску", вже розкуплено колекціонерами. Для порівняння:протягом лише одного 2015 року було вироблено 600 мільйонів банкнот номіналом п'ять євро.