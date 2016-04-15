Відсьогодні запрацювали нові правила нарахування пенсій

В Україні набув чинності закон, який повертає право громадянам, які виходять на пенсію, подавати для нарахування пенсії довідку про доходи за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року.

Відповідний закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" було опубліковано в газеті "Голос України" 14 квітня і він набув чинності від сьогодні.

Даний закон надає право громадянам, які виходять на пенсію, подавати довідку про доходи для нарахування пенсії за будь-які п'ять років за період до 2000 року. Таке право українці мали до 2016 року, а з 1 січня для нарахування пенсії використовувалися дані про зарплату з 2000 року. Це призводило до того, що пенсіонери, яким пенсії призначалися до 31 грудня 2015 року, і ті, кому пенсії призначалися після 1 січня 2016 року, могли отримати при інших рівних умовах різну пенсію. Також була можлива ситуація, коли людина, яка працювала після 2000 року без сплати податків, при виході на пенсію отримувала розмір виплати, розрахований на основі доходів до 2000 року. А людина з аналогічними доходами до 2000 року, яка продовжувала працювати після 2000 року зі сплатою податків, могла отримати меншу пенсію, якщо її зарплата після 2000 року стала нижче. При цьому така людина сплачувала до бюджету більшу суму, ніж перший громадянин.

Читайте такожУряд прийняв рішення про підвищення соцстандартів з 1 травня

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 29 березня вдосконалила порядок нарахувань пенсій працівникам, які досягли пенсійного віку і мають перерву в страховому трудовому стажі, прийнявши за основу і в цілому проект закону про внесення змін до статті 40 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (№3203).

За відповідне рішення проголосував 281 народний депутат при необхідних 226.