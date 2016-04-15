Екс-міністр фінансів Яресько дала кілька порад Кабміну Гройсмана

Про це повідомляє "Голос Америки".

За її словами, незважаючи на деякий показник зростання економіки, українці тільки з часом зможуть відчути переваги.

"Економічне благополуччя дуже залежить від ситуації з безпекою на Донбасі. Україна віддана ідеї миру, але це вимагає повної імплементації мінських угод, насамперед, з боку агресора", - зазначила Яресько.

Глобальне економічне середовище зараз, за її словами, не в найкращому стані. Про це свідчить доповідь МВФ, в якому йдеться про надзвичайно низькі темпи зростання в економіках, що розвиваються.

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Яресько також закликала продовжувати шлях фіскальних обмежень, скорочувати дефіцит бюджету і жити за коштами.

"Новий український Кабмін повинен невідривно виконувати програму МВФ, повністю її імплементувати, зокрема, привести ціни на газ до ринкових. Це критично важливо", - заявила Яресько.

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Екс-міністр додала, що ризик популізму дуже високий, і в цьому небезпека. Тільки при повній імплементації програми МВФ Україна зможе відновити довіру і впевненість не тільки міжнародних партнерів, але і бізнес-спільноти.

Нагадаємо, 14 квітня Верховна Рада України прийняла відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра і призначила новим главою уряду Володимира Гройсмана.

У той же день Верховна Рада України ухвалила постанову " про формування складу Кабінету міністрів (№4424).