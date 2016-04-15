З 1 травня у держслужбовців буде новий мінімальний оклад

Кабінет міністрів України встановив мінімальний оклад держслужбовця з 1 травня на рівні 1 723 гривні.

Відповідну постанову Кабінету міністрів від 6 квітня №292 опубліковано сьогодні в газеті "Урядовий кур'єр".

Як наголошується в постанові, мінімальний розмір окладу в розмірі 1 723 гривні, з 1 травня встановлено для фахівців державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення. Оклад спеціаліста державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, складатиме 3 618 гривень.

Директор департаменту державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, складе 5 169 гривень, а зарплата на аналогічній посаді в держоргані, що діє по всій країні, – 8 615 гривень.

Зарплата керівника держоргану районного значення складе 8 615 гривень, а органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію країни, - 12 061 гривні.

Посадові оклади держслужбовців Адміністрації президента, апарату Верховної Ради та секретаріату Кабінету міністрів будуть на 10% вище тих, що передбачені у даній постанові.

Також постанова встановлює надбавки до окладів за ранг держслужбовця в розмірі від 200 гривень, для держслужбовців 9 рангу, до 1 000 гривень, для 1 рангу.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 6 квітня 2016 року затвердив умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток.

Згідно з постановою, державні службовці мають право на один додатковий день оплачуваної відпустки, починаючи з п'ятого року служби. З кожним додатковим роком держслужби, починаючи з шостого, співробітник отримує по одному додатковому дня оплачуваної відпустки.

Також Кабінет міністрів затвердив умови оплати праці працівників державних органів, які не є держслужбовцями.

Згідно з постановою, працівники держорганів, які виконують функції з обслуговування, тобто не мають статусу держслужбовців, можуть мати оклад від 1 747 гривень (для експедиторів, архіваріусів, стенографістів і ін.) до 3620 гривень (для начальника управління або відділу). Такі співробітники можуть розраховувати на надбавку в розмірі 50% від окладу за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи. Передбачена доплата за виконання роботи тимчасово відсутнього колеги – у розмірі до 50% окладу відсутнього працівника.