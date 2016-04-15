Міністр фінансів Данилюк заперечує причетність до корупції та офшорів: "Я жодного разу не брав хабарів"

Новопризначений міністр фінансів Олександр Данилюк заперечує звинувачення в корупції та приховуванні капіталів в офшорах, а також стверджує, що не займається підприємницькою діяльністю з 2010 року.

"Я не є корупціонером, за весь час перебування на державній службі я жодного разу не брав хабарів та інших винагород", - сказав Данилюк в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді України, коментуючи питання про наявність у нього двох офшорних компаній, зареєстрованих в Лондоні і не вказаних у податковій декларації.

"Це не офшор, по-перше. По-друге, я ненавиджу корупцію, я всіма фібрами своєї душі ненавиджу корупцію, я проти цього і багато хто в цьому залі знають, що я брав активну участь у розробці антикорупційного законодавства", - додав він.

Міністр підкреслив, що працював у бізнесі більшу частину свого життя, але робив це за кордоном, прозоро і чисто.

"З 2010 року, коли я приїхав сюди, я не займався підприємницькою діяльністю, а весь цей час працював на державу, і це дуже серйозно відбилося, до речі, на моєму фінансовому стані", - повідомив він.

Також Данилюк зазначив, що, якщо депутати хочуть ставити на голосування питання про зняття його з посади, він до цього готовий, але для нього нова посада - це виклик.

"Я б у це уряд навіть не пішов, але для мене це виклик і я бачу свою роль у тому, щоб підтримати цей уряд", - резюмував міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 14 квітня прийняла рішення звільнити з посади прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і призначити на цю посаду Володимира Гройсмана, який заявив про складання повноважень голови Верховної Ради.

Пізніше парламент затвердив представлений прем'єр-міністром кадровий склад уряду, в тому числі пост міністра фінансів зайняв Олександр Данилюк, який раніше був першим заступником глави Адміністрації президента України і представником глави держави в Кабінеті міністрів.