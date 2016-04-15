Новини щодо "панамагейту": міністр промисловості Іспанії подав у відставку

Міністр промисловості, енергетики і туризму Іспанії Хосе Мануель Соріа подав у відставку у зв'язку з тим, що виявився залученим до "панамського скандалу", пише газета El Pais.

Він також відмовився від свого місця в парламенті.

"Я заявляю, що з сьогоднішнього дня залишаю всі види політичної діяльності", - сказав він.

Читайте також"Панамський скандал": ЄС створить новий "чорний список" глобальних "податкових гаваней" Хосе Мануель Соріа заперечує звинувачення у протизаконній діяльності, але при цьому вважає за необхідне залишити свій пост, щоб не завдати шкоди своїй партії напередодні виборів, які повинні пройти в кінці року.

"Політика є діяльністю, яка повинна бути зразковою у всіх проявах... Коли це не відбувається, то політики мають брати на себе відповідну відповідальність", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, так звані "панамські документи" або "панамський архів", які містять конфіденційні документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, отримали широкий розголос 3 квітня 2016 року.

Документи були отримані німецькою газетою Süddeutsche Zeitung у 2015 році. Протягом року пул міжнародних журналістів під фінансуванням американської некомерційної організації Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) вивчав ці документи.

Документи охоплюють період з 1977 по 2015 рік. Основна тематика розслідувань, проведених на основі "панамських документів", - наявність прихованої власності політиків і пов'язані з цим конфлікти інтересів, а також дані про секретні офшорні компанії.

Інформація, що розкрилася, вже призвела до відставки прем'єр-міністра Ісландії Сигмюндюра Гюннлейгссона і до початку процедури імпічменту президента Бразилії Ділми Русеф, визнав свою причетність до скандалу і прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, його відставки вимагають англійці. Подали у відставку і члени керівництва найбільших банків світу.