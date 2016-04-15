Гривня зміцнилася на міжбанку по 25,47 за долар

У п'ятницю, 15 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,40/25,47 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,6490/28,7200 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3840/0,3860 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,4747 грн/дол., на цю годину укладено 197 угод на суму 73,59 млн дол.