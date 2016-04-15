Українці в березні продали валюти на $260 мільйонів більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в березні 2016 року склала 259,8 мільйона доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, обсяг чистого продажу порівняно з попереднім місяцем лютим 2016 року, зріс на 113,2 мільйона доларів, або в 1,8 рази.

У березні банки продали валюту на 39,8 мільйона доларів, викупили – на 299,6 мільйона доларів.

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Середньозважений курс операцій з готівковою валютою в березні склав 26,3635/26,7159 гривні/долар по долару та 29,2151/29,7875 гривні/євро по євро.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової валюти населенням у лютому 2016 року стклав 146,6 мільйона доларів.