"Велика п'ятірка" ЄС пропонує створити чорний список офшорів

Напередодні зустрічі міністрів фінансів 20 провідних індустріальних країн і країн, що розвиваються, (G20) п'ять держав Європи закликали створити чорний список офшорів. У спільному листі, оприлюдненому в четвер, 14 квітня, міністри фінансів Німеччини, Великобританії, Іспанії, Італії і Франції (так звана європейська G5) виступили з вимогою введення санкцій проти країн, що відмовляються від співпраці в боротьбі з ухиленням від сплати податків, повідомляє «Німецька хвиля».

Як зазначається в документі, який цитує агентство AFP, публікація "панамських досьє" продемонструвала "вирішальне значення боротьби з ухиленням від сплати податків, агресивним податковим плануванням і відмиванням грошей". Крім того, учасники G5 мають намір докласти всіх зусилть для встановлення справжніх власників офшорних компаній.

У рамках пілотного проекту передбачається обмін такою інформацією в автоматичному режимі. Ініціатива G5, що базується на запропонованому міністром фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле плані з десяти пунктів для нової кампанії з боротьби з офшорами, стала, по суті, першою серйозною міжнародною реакцією на публікацію "панамських досьє".

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3 квітня німецька газета Süddeutsche Zeitung і Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) оприлюднили розслідування "Панамське досьє", в якому йдеться про численні офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями, відомими спортсменами. Розслідування базується на даних, що включають 11,5 млн документів, викрадених з серверів одного з провідних реєстраторів офшорів у світі - панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.