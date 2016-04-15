Ринок ЄС доступний для українського бізнесу за 10 кроків - підприємець

"Гряде "золота лихоманка", з однією поправкою: в ролі золота виступає українська аграрна продукція. Як завоювати лідируючі позиції на європейському споживчому ринку?" - пише Ірина Мірошник у колонці, опублікованій в "Экономической правде", і наводить власні рекомендації для українських компаній, які планують виведення власної продукції на європейський ринок.

Точку зору Мірошник опублікована після дискусії, що спалахнула між керівником представництва ЄС Яном Томбінським та Іриною Мірошник на конференції Capturing New Markets, присвяченій стратегії виходу українських компаній на європейський ринок. Мірошник вважає, що українські компанії в Європі ніхто не чекає, у відповідь на що Томбінський заявив, що Україна потрібна Європі в якості джерела нових ідей.

Компанія "Укрпластик" відома як виробник гнучких пакувальних матеріалів для харчової, косметичної, фармацевтичної, будівельної та інших галузей. Входить в TOР-15 європейських і в TOP-25 світових компаній-виробників упаковки. Постачає гнучкі пакувальні матеріали та упаковку в країни Східної та Центральної Європи, Африки і Азії.

За заявою прес-служби компанії, обсяг експорту упаковки в європейські країни в 2015 році збільшився на 2 мільйони квадратних метрів, загалом річний обсяг продукції компанії склав більше 400 мільйонів квадратних метрів.

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Продукція "Укрпластик" сертифікована FDA і допущена на ринки США, Канади та Австралії, а також ринки країн, що приймають американський сертифікат. Також 2015 року "Укрпластик" в 19-й раз удостоївся першого місця на всесвітньому конкурсі упаковки "World Star Awards" і цілої низки головних нагород інших професійних конкурсів.