Гройсман обіцяє закрити кордон для контрабанди і перевести митницю на автоматичний режим

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за доопрацювання системи управління ризиками вантажів на митниці та переведення її роботи в повністю автоматичний режим.

Про це він сказав у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Ця система є, але вона управляється вручну. І в цьому проблема», - сказав Гройсман. Він наголосив, що тільки-но митники починають втручатися в систему оцінки митних ризиків, відразу митники «починають на цьому заробляти».

«Система повинна бути автоматизована, і ми повинні зробити все, щоб кордон для контрабанди було закрито», - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня поточного року Верховна Рада України затвердила новий склад уряду. Новий Кабмін очолив Володимир Гройсман. В ході представлення програми діяльності уряду Гройсман зазначив, що реформа податкової та митної сфери є для нього однією з ключових. Зокрема, українська митниця, на думку Гройсмана, повинна працювати в автоматичному режимі для «білого» і правильно оформленого імпорту.