Суд дозволив арештувати понад два мільйони гривень на рахунку Азарова - ГПУ

Рахунок виявила Державна служба фінансового моніторингу України, повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури.

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"Вжитими працівниками управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генпрокуратури спільними із слідчими ГПУ заходами встановлено, що на вказаному рахунку підозрюваним Азаровим акумульовано грошові кошти в сумі 2,3 млн грн. З метою забезпечення можливої конфіскації належного підозрюваному майна за клопотанням ГПУ 24 лютого слідчим суддею Печерського районного суду накладено арешт на вказані грошові кошти із забороною здійснення видаткових операцій", - зауважили у Генпрокуратурі.

У ГПУ підкреслили, що 12 квітня Апеляційний суд Києва погодився з доводами прокурора та підтвердив, що накопичені на банківському рахунку кошти є предметом, на який може накладатися обмеження в розумінні ст. 170 КПК України, і визнав арешт коштів законним.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2015 року Печерський райсуд Києва заарештував пенсійний рахунок Азарова. Арешт було накладено за клопотанням слідчого Генпрокуратури в рамках розслідування кримінального провадження за фактом змови екс-президента Віктора Януковича, Азарова, екс-міністра фінансів Юрія Колобова, екс-голови правління "Укртелекому" Георгія Дзекона і директора ТОВ "ЕСУ" Іллі Солодовського.

4 лютого Апеляційний суд Києва скасував цю ухвалу Печерського райсуду.

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Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури повторно звернулося з клопотанням до слідчого судді Печерського райсуду Києва. Ухвалою суду від 24 лютого клопотання було задоволене і повторно накладений арешт на кошти, які знаходяться на пенсійному рахунку Азарова.