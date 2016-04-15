"Таємний мільярдер" Путін задекларував всього $134 тисячі доходів

Президент РФ Володимир Путін в 2015 році заробив 8,9 млн рублів (134 тисячі доларів - ред.), випливає з його декларації, опублікованої на сайті Кремля.

У 2014 році дохід Путіна становив 7,65 млн рублів. Деклароване майно голови РФ за рік не змінилося: це земельна ділянка (1500 кв. м), дві квартири (квартира на 77 кв. м, що знаходиться у власності, а також на 153,7 кв.м, що знаходиться в користуванні), два гаражі (18 кв. м), три автомобілі (ГАЗ М21, ГАЗ М-21, Нива) та причіп «Скіф».

Роком раніше прибуток Путіна зріс більш ніж у два рази: у квітні 2014 року він указом збільшив собі і голові уряду Дмитру Медведєву зарплату в три рази.

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Як повідомляв УНІАН, телеканал BBC One показав документальний фільм Річарда Білтона «Таємні багатства Путіна», в якому російський президент звинувачується в тому, що використовував свою владу, щоб накопичити таємний статок.

За оцінкою автора фільму, Володимир Путін — найбагатша людина в Європі і один із найбагатших людей в світі. Його статок оцінюється в 40 мільярдів доларів.

Зазначається, що у Володимира Путіна є нерухомість в Іспанії. Про це у фільмі говорив підполковник юстиції Андрій Зиков, який вів так звану «справу Путіна». Гроші на будівництво котеджів були нібито переведені в Іспанію корпорацією «Двадцятий трест». За фактом розкрадання бюджетних коштів керівництвом цієї корпорації було заведено кримінальну справу, яку розслідував Зиков, будучи тоді слідчим з особливо важливих доручень. Він стверджує, що у розкраданні коштів цим акціонерним товариством замішаний особисто Путін, за чиєю ініціативою воно і було створено.

Російський бізнесмен Макс Фрідзон у фільмі звинувачує Володимира Путіна, в тому, що той нібито отримав 4% нафтової компанії Фрідзона, коли був заступником мера Санкт-Петербурга. Компанія отримала ексклюзивні права на постачання авіапального в аеропорт «Пулково». За словами Фрідзона, спочатку Путін просив частку в розмірі 15%, проте ні в яких документах це не було відображено. Кремль, у свою чергу, подібні звинувачення заперечує.

Люди з близького оточення Володимира Путіна називають його Михайлом Івановичем — так звучить псевдонім президента, розповів журналісту колишній глава «Совкомфлоту» Дмитро Скарга.

Скарга також розповів телеканалу, що в березні 2002 року займався передачею Путіну яхти «Олімпія» від Романа Абрамовича за 45 мільйонів доларів. За твердженням Скарга, яхта була передана Путіну через офшорну компанію, але справжнім власником був особисто президент. «Поточні витрати на яхту оплачувалися з російського бюджету», — розповів співрозмовник BBC. Частим гостем яхти був, зокрема, друг президента Геннадій Тимченко, який до 2014 року був власником нафтотрейдера Gunvor. У фільмі сказано, що у Путіна були інвестиції в цій компанії.