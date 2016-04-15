НБУ купив сьогодні у банків $22 мільйони

Національний банк України на аукціоні сьогодні, 15 квітня, купив 22 млн дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становить 25,4907 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку – 27,1 млн дол.

За даними дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 15:00 встановилися на рівні 25,45/25,50 грн/дол.

Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, на цей час встановився на рівні 25,4734 грн/дол., учасники ринку уклали 474 угоди на суму 205,78 млн дол.