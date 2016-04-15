ЄС, США і ще шість країн підтримали вимогу України до Росії усунути торговельні обмеження

Вимогу України в рамках Світової організації торгівлі про негайне усунення торговельних обмежень та розблокування транзиту з боку Росії підтримали 8 членів "Великої двадцятки", серед яких Євросоюз, США, Канада, Австралія, Японія, Туреччина, Швейцарія і Південна Корея.

Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Twitter.

"Обговорили на засіданні ради з торгівлі товарами СОТ обмеження українського експорту і транзиту (з боку - УНІАН) РФ. Вимога - негайне усунення РФ всіх обмежень, забезпечення свободи транзиту! Позиція України підтримана ЄС, США, Канадою, Австралією, Японією, Туреччиною, Швейцарією, (Південною - УНІАН) Кореєю", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вивчає ситуацію щодо перешкод, з якими стикаються українські експортери, що везуть свої товари до країн Азії та Кавказу через Російську Федерацію.

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У лютому цього року Україна і Росія заблокували взаємний транзит вантажних автомобілів у рамках загальних санкційних дій, що мають обопільний характер. Разом з тим, з 25 лютого - в результаті проведених переговорів - транзит було відновлено. Національна поліція України визначила транзитні маршрути для проїзду вантажних автомобілів із Російської Федерації. Так, маршрути передбачають рух з/до Росії через два пункти пропуску в Сумській і Харківській областях.