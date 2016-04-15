Любитель iPhone Медведєв задекларував $132 тисячі доходів

Голова російського уряду Дмитро Медведєв минулого року заробив майже 8,8 мільйона рублів (132,3 тисячі доларів - ред).

Про це в п'ятницю повідомила прес-служба кабміну РФ, передає Прайм.

Роком раніше, в 2014 році, Медведєв заробив більше 8 млн рублів, в 2013 році - згідно з декларацією - 4,2 млн рублів.

Згідно з деклараціями за минулі роки, у прем'єр-міністра РФ в тривалій оренді на 49 років перебуває земельна ділянка 47 соток, у власності - квартира площею 367,8 квадратних метрів, два автомобілі - ГАЗ-20 і ГАЗ-21.

Дружина голови російського уряду, Світлана Медведєва, як і в позаминулому році, за 2015 рік нічого не заробила. У неї у власності залишилася іномарка Volkswagen Golf, два машиномісця, в її користуванні - квартира в 367,8 квадратних метрів.

Читайте такожПутін: Інформація про "панамські офшори" достовірна, але за нею "стирчать вуха" США

Президент РФ Володимир Путін минулого року заробив 8,9 млн рублів, зазначено в декларації про доходи голови РФ, розміщеній на сайті Кремля. Це на 1,23 млн рублів більше, ніж роком раніше.