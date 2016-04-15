Гривня йде на вихідні з курсом 25,50 за долар

У п'ятницю, 15 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,42/25,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,6630/28,7510 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3820/0,3840 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,4750 грн/дол., на цю годині укладено 552 угоди на суму 332,65 млн дол.