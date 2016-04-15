Розенко назвав пріоритети нового уряду в реформуванні соціальної сфери

Основні пріоритети нового уряду в реформуванні соціальної сфери торкнуться пенсійної реформи, трудового законодавства, системи зайнятості та соціального страхування, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка.

«По-перше, провести пенсійну реформу. Законопроекти знаходяться у Верховній Раді, потрібно повернутися до цього питання і визначитися, яким шляхом ми йдемо. По-друге, прийняти новий Трудовий кодекс. По-третє, реформувати систему соціального страхування - об'єднати фонди соціального страхування», - цитує Розенка прес-служба.

Також, за словами віце-прем'єра, вже повністю підготовлене і узгоджене з усіма сторонами питання реформування Служби зайнятості та системи зайнятості населення в країні.

Як наголошується в повідомленні, Розенко, який раніше очолював Міністерство соціальної політики, координуватиме діяльність відразу кількох відомств. Основне завдання - це координація діяльності, мінімум йдеться про Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики і Пенсійний фонд.

Розенко також підкреслив, що потрібно повертатися до питання запровадження медичного страхування. «В усьому світі (медичне страхування - УНІАН) - це система, яка або є частиною соціального страхування, або частиною соціальної політики», - цитує Розенка прес-служба. Віце-прем'єр також зазначив, що в більшості країн світу Міністерство охорони здоров'я і Міністерство соціальної політики є єдиним органом.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня 2016 року Верховна Рада України прийняла постанову № 4424 про формування складу Кабінету міністрів.

Прем'єр-міністром було обрано колишнього спікера парламенту Володимира Гройсмана. Павло Розенко, який був міністром соціальної політики в попередньому уряді, став віце-прем'єр-міністром. Міністерство соціальної політики очолив Андрій Рева, до цього був заступником Вінницького міського голови. Посада міністра охорони здоров'я поки що залишається вакантною.

Кабінет міністрів у травні 2015 року зареєстрував у Верховній Раді проект закону №2767 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій».

Верховна Рада 5 листопада 2015 року прийняла в першому читанні проект нового Трудового кодексу.

У листопаді 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо забезпечення діяльності фондів соціального страхування в період реорганізації». Згідно з прийнятим законом, почалася процедура реорганізації фондів соціального страхування шляхом об'єднання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в єдиний Фонд соціального страхування України, яка завершиться орієнтовно на початку другого півріччя 2016 року.